Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #12407





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9640

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:38 Цитата: таноми52: Не на Макса я не обижаюсь. Он мой друг. Он мне даже уже жилплощадь выделил в Канаде. Мало кто может в костанае похвастаться недвижимостью в Канаде. А у меня она есть. Хоть и небольшая. 3+3 квадратных метра у него на огороде)) . Где то фото было на сайте. Уже не смогу найти.