Нурбанчик Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в центре Костаная стало причиной конфликта между жильцами #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1950

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Цитата: НГ:

Многие жильцы дали добро, разрешение на снос деревьев, строительство парковки

Странное определение от "старшего" по многоквартирному дому. Есть критерий, как определенное количество жильцов, например не менее 80% за спил дерева, как у нас например в доме. Многие это начинается с 50,01%. Почему от таких "старших" нет более четкого критерия согласившихся?

Это не "старший" а прихвостень чей-то. Действительно со степи однако , деревья им помешали. У нас в доме при голосовании против запрета стоянки личного транспорта у дома на придомовой проезде, большинство проголосовали против стоянки, тем более большинство жильцов с машинами,хотя при этом семей с детьми больше половины. ставим все на платной стоянке, цена вопроса во благо детей -2 тыс.руб. в месяц за машиноместо.



[Исправлено: Нурбанчик, 30.07.2020 - 21:37]