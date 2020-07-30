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≡ В хищении более 1,4 млн тенге подозревают акима поселка Качар
 
 
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§ NG.kz
В хищении более 1,4 млн тенге подозревают акима поселка Качар
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент антикоррупционной службы по Костанайской области начал досудебное расследование в отношении акима поселка Качар Армана Алдорганова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
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§ сайлау курманов
Re: В хищении более 1,4 млн тенге подозревают акима поселка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3942

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 30.07.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем замакима в отставку пошел, ни суда , ни приговора ещё не было, видимо что-то знает,
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