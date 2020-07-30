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≡ Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
 
 
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§ NG.kz
Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39498

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодая учительница из Костанайской области просит защиты, она говорит, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой. Женщина говорит, что подвергается постоянным нападкам со стороны бывшего супруга.
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§ Vit
Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9639

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Намёк ясен. Вы свободны и в поиске. Я тоже. Причём имею моральное право гулять. Справка есть что я не заражён.))) можно принять как и шутку. А можно и нет. Шампанское, тортик, прогулки по набережной за мной.
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§ kolibri
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
37

Регистрация:
18.02.19
Отправлено: 30.07.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Заманчиво!
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§ Козлов я
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Заманчиво!
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