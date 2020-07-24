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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 24.07.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЕМОНТ МОСКИТНОЙ СЕТКИ
Многие пользуются москитной сеткой и она вполне оправдывает доверие. Однако является материалом нежным и не терпит грубого отношения к ней. В результате в ней появляются дырки,через которые внутрь помещения попадают насекомые.


Можно заклеить дырки скотчем, но выглядит это не очень эстетично. Предлагается использовать для заклейки отверстий обыкновенную строительную серпянку, которая продается в магазинах.


Этой липкой лентой заклеить отверстие с двух сторон. Цвет,правда, может отличаться,но можно вырезать в виде кружка или сердечка, а то и закрасить фломастером. Если отлетит, то серпянки в рулоне много... Точно также можно поступить и с магнитной сеткой на дверях. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТВЕТ ГАИШНИКУ
У автомобилистов есть такая традиция - поморгать фарами встречному транспорту,чтобы предупредить о посте ДП. Естественно, дорполовцы этого не любят и всячески стараются за это наказать водителя. Предлагается такой совет - на вопрос сотрудника ДП моргали ли вы светом отвечать утвердительно. -А зачем? -Я видел,что он движется с превышением скорости, что может привести к аварийной ситуации и поморгал ему, чтобы он снизил скорость.
Даже если эти слова занесут в протокол, то за это вас не накажут.
Удачи на дорогах!
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§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5435

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 25.07.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
У автомобилистов есть такая традиция - поморгать фарами встречному транспорту,чтобы предупредить о посте ДП.

В Норвегии тоже есть такая традиция, только они этим способом предупреждают, что на дороге олень. :lol:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 26.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования




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§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5435

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Не знаю зачем ключи лаком для ногтей красить, разве что для тех кто по форме отличить не может,
но так же есть и те кто цвета не различает ;-)
А вместо скрепки на скотче, можно просто просто кусочек скотча завернуть и скрепка не понадобится. :lol:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 26.07.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
можно просто просто кусочек скотча завернуть и скрепка не понадобится.

Может кто-то захочет сделать это по культурному, оттопырив мизинец. :lol:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.07.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОДДЕРЖКА ПОМИДОРОВ
Вспомнил одну приспособу. Видел еще в советское время, продавали в Рудном, в магазине "1000 мелочей". Представляет собой круг из толстой проволоки, диаметром 15-20 см. К нему снизу равномерно приварены три ножки тоже из проволоки длиной 50-70 см. Когда помидоры высаживаются в грунт, эта приспособа заглубляется с кустом посередине. По мере роста куста она вытаскивается из грунта и поддерживает куст. Он после этого не разваливается по земле и выглядит аккуратно.Дорожки свободны и можно к нему подойти со всех сторон. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.07.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГАДЖЕТ
Нередко в доме применяется строительный уровень. Даже просто повесить картину он нужен. Но... его нет под рукой. Здесь вам поможет приложение к ОС Андроид "Строительный уровень". Теперь смартфоном можно замерять углы, наклон поверхности, длину, а также есть отвес. Приложение бесплатное, платной версии даже не существует. Изредка в углу может появиться реклама. Но если вы отключите смартфон от Интернета, то вам ничто не сможет мешать заниматься измерениями. Приложение примитивное, но все необходимое есть. Скачать: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nixgame.bubblelevel&hl=ru Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 28.07.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИКОТЫ
Немало неприятных моментов может доставить икота, тем более если вы в гостях. Иногда она быстро проходит, но иногда может длиться сутками. Для избавления от нее предлагается такой способ. Закиньте голову назад и наберите в рот глоток воды (нормальный глоток,щеки не раздувайте). Затем закиньте голову еще как можно еще назад и проглотите эту воду. Медленно верните голову в исходное положение. Можно повторить еще раз, до третьего раза никто не доходил... Икота проходила. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАК НАМАТЫВАТЬ ФУМ-ЛЕНТУ
Сейчас в качестве подмотки на резьбовые соединения, чтобы не было протечек, наматывают фум-ленту, которая продается в магазинах сантехники.

А сколько витков ее нужно наматывать, чтобы вода не просочилась? Нужно сказать, что лента имеет разную толщину, поэтому вопрос о количестве витков стоять не должен. Все делается на глаз. Во-первых, лента накладывается с натяжением в сторону витков резьбы. Если накладывать прослабленную ленту, то она провернется при накручивании второго элемента конструкции.Если перетянуть - лента может прорезаться на резьбе. Во-вторых, накручивать нужно до того момента, когда лента станет почти ровной и сгладит резьбу. Но,вместе с тем, резьба еще будет просматриваться.

После этого накручивается второй элемент. Конечно, этот совет- для начинающих, потому что опытные люди делают это все автоматически. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЕМОНТ УДЛИНИТЕЛЯ
У многих в техническом мусоре находятся старые обгоревшие электрические удлинители.


Но они еще могут вам послужить где-нибудь на даче или гараже, если их привести в надлежащее состояние. Нужно разобрать корпус удлинителя и там вы найдете металлическую планку с отверстиями для вилки. Некоторые контакты на планке будут подгоревшими. Их неплотное соединение с вилкой и служит причиной дальнейшего нагревания.


Нужно взять круглый надфиль и обработать обгоревшие контакты, убрав черноту.


После этого пассатижами подогнуть слишком большие отверстия для вилки, чтобы у них был плотный контакт.


Затем собрать удлинитель в обратной последовательности и он готов к работе.


Если вы не будете его слишком сильно нагружать, то он вам послужит еще не один год. Удачи!
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19708

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Козлов! А как же пожарная безопасность?
У нас такой удлинитель стОит до 10€.
Лучше я новый - куплю... :lol: :-o
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1603

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как же пожарная безопасность?

После хорошего ремонта соединение будет плотное и подгорать не будет, если сильной напруги не дать (т.е. будет как у нового). Так какая разница - старый отремонтировать или новый за 10 евреев купить?
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