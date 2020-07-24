Козлов я Советы на каждый день #146





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1603

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:26 КАК НАМАТЫВАТЬ ФУМ-ЛЕНТУ

Сейчас в качестве подмотки на резьбовые соединения, чтобы не было протечек, наматывают фум-ленту, которая продается в магазинах сантехники.



А сколько витков ее нужно наматывать, чтобы вода не просочилась? Нужно сказать, что лента имеет разную толщину, поэтому вопрос о количестве витков стоять не должен. Все делается на глаз. Во-первых, лента накладывается с натяжением в сторону витков резьбы. Если накладывать прослабленную ленту, то она провернется при накручивании второго элемента конструкции.Если перетянуть - лента может прорезаться на резьбе. Во-вторых, накручивать нужно до того момента, когда лента станет почти ровной и сгладит резьбу. Но,вместе с тем, резьба еще будет просматриваться.



После этого накручивается второй элемент. Конечно, этот совет- для начинающих, потому что опытные люди делают это все автоматически. Удачи!