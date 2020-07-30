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≡ Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в центре Костаная стало приничной конфликта между жильцами
 
 
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§ NG.kz
Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в центре Костаная стало приничной конфликта между жильцами
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39498

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья во дворе между домами № 101 по пр. Аль-Фараби, № 99 по ул. 1 Мая и № 102 по ул. Чехова начали рубить 28 июля. Причина - желание части жильцов ставить свои автомобили на обустроенную парковку рядом с их подъездами. Однако другой части жильцов эта инициатива очень не понравилась.
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§ drakon
Re: Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19708

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал, эту чушь.
Почти на каждую машину - упало дерево.
Сколько деревьев в год - падает в КОстанае,
на машины? ЖКХ - может сказать?
Или Управление Полиции?... :-o
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§ olegggon
Re: Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1111

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 30.07.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щепки детят исправьте
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§ abaika95
Re: Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4572

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сколько деревьев в год - падает в КОстанае,на машины? ЖКХ - может сказать?Или Управление Полиции?./




Вам из Германии какая разница?)
Ущерб возмещать будете?)
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§ drakon
Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в центре Костаная стало приничной конфликта между жильцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19708

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам из Германии какая разница?) Ущерб возмещать будете?)

Автомобили надо - страховать. А не деревья - пилить... 8-) :-o
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