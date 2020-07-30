shootnix Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане #17 s





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Регистрация: 14.05.20 (Пользователи) Отправлено: - 18:37 Цитата: abaika95:

1919 уже молодых давай забирать



Ну испанский грипп и косил молодых именно по причине их сильного иммунитета, тогда просто не было стероидов. Сейчас стероиды есть. Если бы тогда были, то смертность было сильно ниже.