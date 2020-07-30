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≡ Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39497

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, в котором определила правила ношения защитных масок. В случае нарушения применяется административные меры к виновным.
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§ Vit
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9639

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Я езжу на машине с клиат контролем. Неспосло. Маски у меня были с первого дня. Антисептик я первый в колектив не стыжась пользоваться начал. Некоторые даже посмеялись. Иногда думаю, да лучше б лучше курил и бухал с общих стаканов.
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§ Козлов я
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1599

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Страница 2 из 2«12
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