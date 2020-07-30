Цитата: Мне некуда идти, но здесь мне нет жизни

Вы себя накручиваите. И скорей всего из мухи слона делаите.

Ваша проблема решается за две минуты. Вы придите в МВД объясните всю ситуацию. Без истерики. Там есть люди специально обученные, они и таких как ваш бывший на лопатки ложат в лёгкую. Че он супер бандит что ли. (совет, обратитесь в отдел с наркотиками) они вам помогут. Посадят его лет на 15.