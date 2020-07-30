NG.kz Свинство в карантинном режиме N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:17 Во многих странах мира в этом году введение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, способствовало хотя бы частичному очищению окружающей среды от всякого рода загрязнений, в том числе от обычного мусора. Но только не у нас. Берега Тобола и разных замкнутых водоемов Костанайской области утопают в мусоре, будто и не было локдаунов с их ограничениями.

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