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§ NG.kz
Свинство в карантинном режиме
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39497

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во многих странах мира в этом году введение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, способствовало хотя бы частичному очищению окружающей среды от всякого рода загрязнений, в том числе от обычного мусора. Но только не у нас. Берега Тобола и разных замкнутых водоемов Костанайской области утопают в мусоре, будто и не было локдаунов с их ограничениями.
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§ Vit
Свинство в карантинном режиме
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9639

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Не несите ерунду. Кому нужны бабочки и паучки. Народные новости интересны только когда в них много мусора, гадости и всякой дряни.)
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§ Елена Пикельная
Re: Свинство в карантинном режиме
Е


(Журналисты)
Сообщений:
407

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 30.07.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Народные новости интересны только когда в них много мусора, гадости и всякой дряни.)

А разве мы сейчас обсуждаем народные новости? Вы рубрики перепутали.
Профайл
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