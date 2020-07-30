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≡ Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
 
 
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§ NG.kz
Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39497

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодая учительница из Костанайской области просит защиты, она говорит, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой. Женщина говорит, что подвергается постоянным нападкам со стороны бывшего супруга.
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§ Vit
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9635

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне некуда идти, но здесь мне нет жизни

Вы себя накручиваите. И скорей всего из мухи слона делаите.
Ваша проблема решается за две минуты. Вы придите в МВД объясните всю ситуацию. Без истерики. Там есть люди специально обученные, они и таких как ваш бывший на лопатки ложат в лёгкую. Че он супер бандит что ли. (совет, обратитесь в отдел с наркотиками) они вам помогут. Посадят его лет на 15.
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§ abaika95
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4571

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту полиция и не лезет в это дело потомучто ничего не произошло ещё (как бы тупо это не звучало) где доказательства что угрожал? Нету, заявление сама забрала? Сама, в семейные дела лезть ещё ты и крайним останешься в итоге, это классическая ситуация
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§ Сабыр
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
386

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно ситуация страшная. Надо девушке на приём к генералу записаться,чтобы Карабалыкским сотрудникам влетело и они сразу успокоят идиота. А так он точно покалечит или убьёт её,и примеров миллион. Например,как тоже сжог учительницу такой же муж в астане. Он больной человек,а учительницу надо беречь и защитить!
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* drakon
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19705

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Например,как тоже сжог учительницу такой же муж в астане.

Да, почитайте новостью Вчерашнюю.
Про Абдина. Своих примеров - хватает... :lol:
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§ Fasd
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений:
55

Регистрация:
03.12.18
Отправлено: 30.07.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Его тетя - редактор газеты, и здесь никто не хочет связываться с ней.

Вы действительно смотрю накручивайте там сильно или вас действительно запугали жестко.Его тетя что смотрящая там на районе или авторитет криминальный.Попробуйте в другой район уехать по программе с дипломом в село.
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§ сайлау курманов
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3940

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 30.07.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу я предложить ей , стать ее званным братом, пусть приедет ко мне в гости, поживет с нами, дом у меня большой, супруга только обрадуется, а как мы любим детишек маленьких, вот мой телефон 87052259938
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§ Vit
Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9635

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Это не вариант. А если её бывший действительно болен на все голову. Тогда ты подтвергаешь свою семью опасностью. Пускай идёт в МВД. Там пусть решают её проблему.
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§ Fasd
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений:
55

Регистрация:
03.12.18
Отправлено: 30.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Посадят его лет на 15.

Не получиться посадить.Тетя все разведет она по ходу имеет больше власти чем аким и полиция.
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§ Fasd
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений:
55

Регистрация:
03.12.18
Отправлено: 30.07.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
поживет с нами, дом у меня большой, супруга только обрадуется,

И какой по счету будет она женой.Прям как кинофильм белое солнце пустыни.
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* MAN
Re: Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
76

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 30.07.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Какие семейные дела, четыре года в разводе. Полиция деградирует. Раньше одного разговора с участковым хватило и ни каких судов. Придурковатая толерантность разваливает общество
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