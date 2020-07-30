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≡ Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39496

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, в котором определила правила ношения защитных масок. В случае нарушения применяется административные меры к виновным.
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§ Victor Yang
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12983

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 30.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так нужно или нет? И с какого числа?
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§ Vit
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9634

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Носите противогазы. Вам власти не говорят правду. Я своими глазами видел. Люди обсалютно без температуры и кашля с 90%поражения. Нужно боятся людей без симтомных. Они разносчики. Они даже не знают что болеют и умирают, сами не знают от чего. кто от сердца, кто ещё там чего.
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§ abaika95
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4571

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так нужно или нет? И с какого числа?/



Теперь нужно,по логике с сегодняшнего числа



Цитата-/Они даже не знают что болеют и умирают, сами не знают от чего. кто от сердца, кто ещё там чего./


Вторая волна пишут будет ещё смертоноснее и будет бить по молодым,провели аналогию с испанским гриппом,первая по старикам била в 1918 вторая в 1919 уже молодых давай забирать, кстати Свердлов от испанки умер тот же коронавирус
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§ Vit
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9634

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вторая волна будет тяжёлой. . Я уже говорил по мимо новых больных, будут ещё тыща таких как я, якобы выздоровших. Не спроста вам власти говорят, безопасти себя. Наплыв будет не вероятный.
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§ ТаРо
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Т


(Пользователи)
Сообщений:
17

Регистрация:
30.06.16
Отправлено: 30.07.20 - 15:13
Комментарий проходит проверку.
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* Сергей_я
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3005

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 30.07.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Носите противогазы. Вам власти не говорят правду.
Может сразу скафандры тогда?
Vit:
Не спроста вам власти говорят, безопасти себя. Наплыв будет не вероятный.
Власти по ушам ездят только в путь. Так что веры им нет и не будет. У них цель не обезопасить, а заработать.
abaika95:
в 1918 вторая в 1919 уже молодых давай забирать, кстати Свердлов от испанки умер тот же коронавирус


Вы сравниваете не сравнимое. Человек из начала 1900 и человек из 2000 это два абсолютно разных человека в плане здоровья, ума. Не нужно сравнивать людей из разных эпох. Не факт что ваши знание о том, что в 1919 году молодых забирали, соответствует действительности. Думаю обычный мутирующий грипп, который с нами уже давно запросто бы убил самого сильного духом и иммунитетом человека из 1919 года. Я не говорю что сейчас люди сильнее в плане иммунитета. Просто они другие, ведь 100 лет, это 100 лет.

[Исправлено: Сергей_я, 30.07.2020 - 15:30]

[Исправлено: Сергей_я, 30.07.2020 - 15:36]
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§ abaika95
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4571

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наплыв будет не вероятный./



Спасибо,умеешь вселить оптимизм)





Цитата-/Я не говорю что сейчас люди сильнее в плане иммунитета. Просто они другие, ведь 100 лет, это 100 лет/



Ну какие другие? Две руки две ноги,здоровые люди без химии и без выбросов в атмосферу всякой бяки жили,лёгкие должны быть чистейшие если даже табак не мешали с мусором, у нас сейчас через одного всё больные, дети вообще уже сразу с роддома больные разными болячками и темболее изнеженные,физически не развитые, 100 лет назад и на воздухе чаще и ходили больше,да есть факт что по фронтовикам сильно испанка ударила они 4 года в болоте в окопах после газовых атак себе здоровье убили,вот они и были разносчиками болезни а сейчас без войны туристы развозят
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* Сергей_я
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3005

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 30.07.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Две руки две ноги,

Вот единственное что общее осталось с теми людьми из начала 1900.
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