Цитата: Vit:

Носите противогазы. Вам власти не говорят правду.

Может сразу скафандры тогда?

Vit:

Не спроста вам власти говорят, безопасти себя. Наплыв будет не вероятный.

Власти по ушам ездят только в путь. Так что веры им нет и не будет. У них цель не обезопасить, а заработать.

abaika95:

в 1918 вторая в 1919 уже молодых давай забирать, кстати Свердлов от испанки умер тот же коронавирус



Вы сравниваете не сравнимое. Человек из начала 1900 и человек из 2000 это два абсолютно разных человека в плане здоровья, ума. Не нужно сравнивать людей из разных эпох. Не факт что ваши знание о том, что в 1919 году молодых забирали, соответствует действительности. Думаю обычный мутирующий грипп, который с нами уже давно запросто бы убил самого сильного духом и иммунитетом человека из 1919 года. Я не говорю что сейчас люди сильнее в плане иммунитета. Просто они другие, ведь 100 лет, это 100 лет.



[Исправлено: Сергей_я, 30.07.2020 - 15:30]



[Исправлено: Сергей_я, 30.07.2020 - 15:36]