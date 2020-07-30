ACROS Re: О врачах, власти и коронавирусе #5 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 820

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:22 Много патетики и показного пафоса: мы, мы, мы,чиновники, деятели и так далее - у каждого чиновника и мы, есть: "имя, фамилия и должность" - а, так безымянно, это: стрельба по воробьям. Серьёзно: Биртанов или Цой или Аймагамбетова или Бекшин пойдут работать в "красную" зону??? Они ведь "чьи то родственники", кто то их назначил на эти должности.

Уверен: НИЧЕГО и НИКОМУ, после завершения эпидемии, ничего не будет. Как будто , автор, прилетел из другой планеты, тем более бывший коллега, человек приземленной профессии - должен знать наши реалии. Очевидно, тут крутятся интересы БОЛЬШИХ и ВАЖНЫХ людей.

P.S.Насчёт премии, поощрении, и наград - Я писал ещё в марте.