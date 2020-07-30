Сергей kst Re: Свинство в карантинном режиме #9 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 136

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:52 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=733&storyid=26274 Ведь когда-то же так и было. В те самые советские времена, которые нынешней школоте представляются чем-то вроде мрачного средневековья, люди все же не оставляли столько мерзости после отдыха на природе. И дело не только в отсутствии пластиковых бутылок и одноразовой посуды. Серьезно, тогда экологическое сознание было выше, хотя слова такого «экология» в широких народных массах и не знал никто. Просто все считались равными и даже никто не заикался о том, что убирать и делать прочую малоприятную работу должны «специально обученные люди». Это сейчас «аристократам духа», привыкшим гадить везде и всюду, не пристало свой мусор с собой забирать, а тогда ребенка, бросившего фантик под ноги, ругали (могли и по рукам дать). Поэтому люди вырастали с привычкой убирать за собой, и на природе было чисто.Источник:

Именно!Нынешние,полностью деградировавшие яжматеря(и папаши),вечно уткнувшиеся в телефон,не обремененные разумом и воспитанием своего чада,взращивают нынешних безответственных потребителей.Которые строчат на учителей жалобы,потому,что учитель наругал за проступок,или не дай Бог прикрикнул на их "пупа земли".Воспитают ублюдка,а потом удивляются,почему у него успеваемость низкая,почему он безответственный и на все наплевавший.

Уфф. Проблема воспитания,или отсутствие воспитания.