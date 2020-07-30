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≡ Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров
 
 
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§ NG.kz
Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39495

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники акция «Нужные деньги» - Антиковид перечисляют леньги для помощи врачам и пациентам. В ходе сбора средств выяснилось, что медикам не хватает не только кислородных концентраторов, но и пульсоксиметров.
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§ Vit
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9631

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они на 2-3 деления врут. Проверено лично мной. Профессиональный показывает сатурация 96%-97%. А этот автономный батареичный 99%. Конечно если показания 97. То погоды не особо играет. Но если 92-93 то это уже беда. Значит по факту 89-90. Собственно как и с электронными градустниками. Думаю все в курсе что они на 2-3 деления занижают в от личии от ртутного.
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§ Vit
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9631

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти пульсоксиметры область должна была купить ещё весной. Все знали что ковид поражает лёгкие. Куда ушли лярды, не понятно.
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§ nmv85
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
57

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 30.07.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я тоже сейчас сижу и думаю,куда ушли деньги кто на что их распределял. Или они были выделены только на бумаге. Допустим простой народ перечислит пару тройку тысяч, а кто то миллионы присвоил себе, несправедливость.
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§ abaika95
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4569

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мы тоже купили пульсоксиметры, но наш поставщик пока растаможивает эту партию. А вы сработали очень оперативно, это здорово!/



Тогда может на период пандемии вообще следовало отказаться от неповортливой системы госзакупок? В апреле посидели на карантине успокоились думали 4500 заболевших потолок, а тут х**к вы слушали маяк и мутировавший новый какой-то вирус который косит всех подряд появился,начали закупать быстрей быстрей сизы и ивлы а госзакупка (когда не надо) тормазнула
Теперь пока все что нужно придёт а когда придет окажется что не то купили и по новой придется заказывать)
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§ Vit
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9631

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не получится как ты говоришь. Народная молва не спроста же придумала. (кому война, а кому мать родна) и теперь когда пришло горе в нашу страну, очень хорошо видно кто наживается на горе людей. Люди скидываются что б помочь друг другу.
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§ abaika95
Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4569

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Народная молва не спроста же придумала/




Народной молве цена три тиина) народная молва придумала что и вируса нет и что нас всех чипируют и.т.д.) хотя в этой ситуации не спорю где есть большие деньги всегда найдутся негодяи кто наживается на этом,ск фармация пример)

Но конкретно на этом примере сама врач говорит что поставщик подвёл,время потеряли но заказать то заказывали эти пульсометры а люди просто на опережение сработали

А ещё возмущались для чего медаль учредили за борьбу с коронавирусом?) Вот к концу году видать будет награждение всех
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