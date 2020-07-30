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§ NG.kz
Свинство в карантинном режиме
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39495

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во многих странах мира в этом году введение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, способствовало хотя бы частичному очищению окружающей среды от всякого рода загрязнений, в том числе от обычного мусора. Но только не у нас. Берега Тобола и разных замкнутых водоемов Костанайской области утопают в мусоре, будто и не было локдаунов с их ограничениями.
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§ 5555
Re: Свинство в карантинном режиме
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
133

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 30.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простой совет как бороться с такими свалками. 1) Установить контейнер 2) На дороге к пляжу установить автошлагбаум с приемником монет - вьезд х тнг. Стоимость вьезда примерно такая - с человека 10 л мусора. Контейнер обычно 1500 л. Себестоимость вывоза 1 контейнера в пределах 10 000 тнг. Соотвественно рассчитан на 150 машин. В итоге за одной машины по 67 тнг. Округлим до 100. Единственное заниматься этим должно ГКП т.к. если включать прибыль то цена станет выше и народ начнет ломиться в объезд. А 100 тнг думаю любой более менее сознательный отдаст. Только вводить это нужно с разъяснениями что по-моему и из-за чего. и контейнеры ставить на месте свалки (т.к. тропа натоптана). Можно чуть проще. Поставить шлагбаум с мротивовесом без стопора (чтобы вьехать человек должен потянуть веревку и держать. Рядом мертвозакрепленный и опломбированный металический ящик с объявлением о сборе средств на вывоз мусора и контактами ответственных лиц с указанием ФИО и должности и схемой расположения контейнеров. 100% ящик пустой не будет.
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§ Елена Пикельная
Re: Свинство в карантинном режиме
Е


(Журналисты)
Сообщений:
403

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 30.07.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Простой совет как бороться с такими свалками. 1) Установить контейнер

Наивный Вы. На Каменном озере есть контейнер. И что?
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§ yudjin
Свинство в карантинном режиме
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6802

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
На Каменном озере есть контейнер. И что?

Значит не вывозится регулярно. Свинство зачастую там где или нет места, куда выбрасывать (контейнеры) в ДОСТАТОЧНОМ количестве, либо коммунальщики не регулярно их опустошают. Вижу это даже по рудненской трассе, когда один единственный бак полон доверху и вокруг.
Ну и воспитание конечно, быдлятство, потреблятство и экологический вакум в башке.
Поддержу Токаева, экологию надо преподавать в школах не как одну из тем какого-то предмета, а серьезно и отдельно. Тогда что-то и изменится...возможно...
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§ Я
Свинство в карантинном режиме
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
305

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 30.07.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
экологию надо преподавать в школах

Чисто не там , где метет ... Помогут только большие штрафы, тк контейнера не поставишь на каждом метре. И не ужно ниикуда ехать , достаточно посмотреть на газон под балконами.
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§ Елена Пикельная
Re: Свинство в карантинном режиме
Е


(Журналисты)
Сообщений:
403

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 30.07.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну и воспитание конечно, быдлятство, потреблятство и экологический вакум в башке.
Вот, оно самое.Точно сказано. И контейнеры ни при чём. В советские времена не было контейнеров, но было воспитание. Вот вам и аргумент. Железный.

Я:
Помогут только большие штрафы, тк контейнера не поставишь на каждом метре. И не ужно ниикуда ехать , достаточно посмотреть на газон под балконами.

Подписываюсь под каждым словом. Всё в точку!
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§ Vit
Свинство в карантинном режиме
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9631

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Имено потреблятство и движет мир. Если я не буду мусорить, дворник лешится работы и зарплаты. Дети его будут голодать. Если я не буду покупать у добринцова хлеб, макороны, его магазин закроется. Если его магазин закроется, значит я лишусь работы. (я не мусорю))) но согласись логика есть же в этом? 8-)
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§ yudjin
Свинство в карантинном режиме
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6802

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Помогут только большие штрафы,
А их нет... значит не работают , а только получают зарплату и премии, те, кто должен это делать. Где рейды экологов, природоохранной прокуратуры? Им лень или не хотят нарваться на свинячащих знакомых и родственников ? их же как-то косяково штрафовать будет...

Я:
достаточно посмотреть на газон под балконами.

Газон газону рознь... То что у 90% домов под балконами газонами не назовешь.... серая, утоптанная в камень земля, с редкими сорняками и неухоженными деревьями.
Да, это не оправдывает свинство курящего быдла...Но приведите в порядок свой палисадник, посеяв настоящий газон, посадив цветы, ухаживая за кустарником и деревьями... проведите беседу с соседями. Тогда и с балкона не захотят плюнуть на это.

Вот мой газон... бычков практически нет. Даже после этой зимы...был сам удивлен


А это на Абая, 26...

Кто-то захочет кинуть сюда в здравом уме и трезвой памяти?
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§ yudjin
Свинство в карантинном режиме
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6802

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
В советские времена не было контейнеров,

В советские времена не было и столько упаковки... ходили с авоськой, пакетики стирали, бутылки мыли и сдавали, колбасу в бумагу заворачивали, даже фантики от конфет дети коллекционировали..
А вот действительно, как отметил Витал, с потреблятством и развитием упаковочной продукции началось загаживание всего вокруг.
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* Сергей kst
Re: Свинство в карантинном режиме
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
136

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 30.07.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ведь когда-то же так и было. В те самые советские времена, которые нынешней школоте представляются чем-то вроде мрачного средневековья, люди все же не оставляли столько мерзости после отдыха на природе. И дело не только в отсутствии пластиковых бутылок и одноразовой посуды. Серьезно, тогда экологическое сознание было выше, хотя слова такого «экология» в широких народных массах и не знал никто. Просто все считались равными и даже никто не заикался о том, что убирать и делать прочую малоприятную работу должны «специально обученные люди». Это сейчас «аристократам духа», привыкшим гадить везде и всюду, не пристало свой мусор с собой забирать, а тогда ребенка, бросившего фантик под ноги, ругали (могли и по рукам дать). Поэтому люди вырастали с привычкой убирать за собой, и на природе было чисто.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=733&storyid=26274

Именно!Нынешние,полностью деградировавшие яжматеря(и папаши),вечно уткнувшиеся в телефон,не обремененные разумом и воспитанием своего чада,взращивают нынешних безответственных потребителей.Которые строчат на учителей жалобы,потому,что учитель наругал за проступок,или не дай Бог прикрикнул на их "пупа земли".Воспитают ублюдка,а потом удивляются,почему у него успеваемость низкая,почему он безответственный и на все наплевавший.
Уфф. Проблема воспитания,или отсутствие воспитания.
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§ Сыкымы
Re: Свинство в карантинном режиме
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1271

Регистрация:
26.02.17
Отправлено: 30.07.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Если я не буду мусорить, дворник лешится работы и зарплаты.

Vit:
но согласись логика есть же в этом?

Да, это и есть быдлятская логика (я не про тебя - ты ж не мусоришь). "Я мусорю, потому что есть дворник, он ДОЛЖЕН убирать за мной - ему за это зарплату платят".
Дворнику и так работы хватает. Мусор природного происхождения (опавшая листва, ветки, пух, песок, надуваемый ветром) никуда не денется. Дворник, в классическом понимании, и за газонами ухаживает, и дорожки поливает, чтобы пыли меньше было и т.д. Только когда ему управиться с этим, если у таких индивидуумов хватает сил донести пакет со своим домашним мусором только до околоподъездной урны...
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§ Я
Re: Свинство в карантинном режиме
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
305

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 30.07.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот мой газон

Потому , что мой . Не общий. И ни кто не боится , что дворник лишится работы . Потому , что он получает зарплату не от количества собранного мусора.
Все и поныне ждут, что " "Вот приедет барин - барин нас рассудит", потому и винят все всех и барина , а не себя
А вот здравый ум стал анахронизмом
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§ Vit
Свинство в карантинном режиме
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9631

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Продолжу "бытлятскую" логику. Если на улице не будет мусора. То пропадёт народные новости. Журналисты потеряют работу. Модераторам не кого будет модерировать.)) сайт закроется. Дракон и макс с Канады больше не сможет писать о красивой жизни. Как мы не хотим ну получается мусор нам дают жизнь.))) 8-)
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