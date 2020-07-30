abaika95 Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4569

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:16 Цитата-/Народная молва не спроста же придумала/









Народной молве цена три тиина) народная молва придумала что и вируса нет и что нас всех чипируют и.т.д.) хотя в этой ситуации не спорю где есть большие деньги всегда найдутся негодяи кто наживается на этом,ск фармация пример)



Но конкретно на этом примере сама врач говорит что поставщик подвёл,время потеряли но заказать то заказывали эти пульсометры а люди просто на опережение сработали



А ещё возмущались для чего медаль учредили за борьбу с коронавирусом?) Вот к концу году видать будет награждение всех