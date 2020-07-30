yudjin Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6802

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:50 Цитата: Vit:

Наверно поэтому мутят перепесь насиления.

нет, никто не мутит... Так положено в 9-ом году проводить перепись... Она была и в 79, и в 89 и так далее. Просто у нас её стали переносить по разным причинам.



Ну 2-3 миллиона ты конечно загнул, но есть конечно.