Цитата: Я:

Помогут только большие штрафы,

А их нет... значит не работают , а только получают зарплату и премии, те, кто должен это делать. Где рейды экологов, природоохранной прокуратуры? Им лень или не хотят нарваться на свинячащих знакомых и родственников ? их же как-то косяково штрафовать будет...



Я:

достаточно посмотреть на газон под балконами.

Газон газону рознь... То что у 90% домов под балконами газонами не назовешь.... серая, утоптанная в камень земля, с редкими сорняками и неухоженными деревьями.

Да, это не оправдывает свинство курящего быдла...Но приведите в порядок свой палисадник, посеяв настоящий газон, посадив цветы, ухаживая за кустарником и деревьями... проведите беседу с соседями. Тогда и с балкона не захотят плюнуть на это.



Вот мой газон... бычков практически нет. Даже после этой зимы...был сам удивлен





А это на Абая, 26...



Кто-то захочет кинуть сюда в здравом уме и трезвой памяти?