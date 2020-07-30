Victor Yang Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне Юбилейный построено и работает совсем не то, что хотел акимат #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12982

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:39 Цитата:



- Не знаю, это не мое дело, как. Возможно, есть нестыковка в законодательстве, - ответил свидетель.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39410?1596080080 - Заказчик не мог сам закупить конкретно это оборудование в связи с требованиями Закона «О госзакупках», который запрещает прописывать марку оборудования, указывать страну происхождения, - сказал Тлеуов. - Каким образом, по вашему, он мог сам приобрести БМК у «Буран Бойлера»?- Не знаю, это не мое дело, как. Возможно, есть нестыковка в законодательстве, - ответил свидетель.Источник:



Что верно - то верно. Привязка делается конкретных БМК конкретных производителей и проводить тендер после их привязки невозможно. Тут, скорее всего, нужно проводить тендер на монтаж бмк "под ключ" - вместе с проектом. А поставщик БМК будет уже сам определять субчиков по проектированию. Но с другой стороны - как тогда определить сметную стоимость без проекта?



[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2020 - 10:11]