Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне Юбилейный построено и работает совсем не то, что хотел акимат
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне Юбилейный построено и работает совсем не то, что хотел акимат
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39494

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сложилось, что самый звонкий эпизод этого судебного процесса связан со строительством колеса обозрения в Рудном. Но по значимости для людей разбирательства, связанные с котельными в строящемся микрорайоне Костаная, «весят» не меньше.
Читать новость
* Сергей kst
Re: Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
136

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 30.07.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отдел строительства акимата Костаная перечислил в конце октября 2019 года ТОО «АлатауГорСтрой» 1,7 млрд тенге.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39410

Хороооший откат кто-то получил.
Профайл
§ Victor Yang
Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне Юбилейный построено и работает совсем не то, что хотел акимат
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12982

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 30.07.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Заказчик не мог сам закупить конкретно это оборудование в связи с требованиями Закона «О госзакупках», который запрещает прописывать марку оборудования, указывать страну происхождения, - сказал Тлеуов. - Каким образом, по вашему, он мог сам приобрести БМК у «Буран Бойлера»?

- Не знаю, это не мое дело, как. Возможно, есть нестыковка в законодательстве, - ответил свидетель.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39410?1596080080


Что верно - то верно. Привязка делается конкретных БМК конкретных производителей и проводить тендер после их привязки невозможно. Тут, скорее всего, нужно проводить тендер на монтаж бмк "под ключ" - вместе с проектом. А поставщик БМК будет уже сам определять субчиков по проектированию. Но с другой стороны - как тогда определить сметную стоимость без проекта?

[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2020 - 10:11]
Профайл
§ arman_kst
Re: Блочно-модульную заказывали? В костанайском микрорайоне...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
493

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде тащат деньги. Думаю надо смертную казнь вводить. И полную конфискацию имущества у ближайших родственников, с пожизненным контролем со стороны фискалов, откуда у семьи коррупционера деньги на жизнь, если есть подозрения что взяты с воздуха, проводить расследование и изымать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Сергей kst, abaika95, electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 4
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 543.96 Ko | Raw HTML: 52.47 Ko -