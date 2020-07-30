abaika95 Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4566

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:35 Цитата-/Мы тоже купили пульсоксиметры, но наш поставщик пока растаможивает эту партию. А вы сработали очень оперативно, это здорово!/







Тогда может на период пандемии вообще следовало отказаться от неповортливой системы госзакупок? В апреле посидели на карантине успокоились думали 4500 заболевших потолок, а тут х**к вы слушали маяк и мутировавший новый какой-то вирус который косит всех подряд появился,начали закупать быстрей быстрей сизы и ивлы а госзакупка (когда не надо) тормазнула

Теперь пока все что нужно придёт а когда придет окажется что не то купили и по новой придется заказывать)