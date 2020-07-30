Цитата: Дискуссионный вопрос, вынимать ли из вишни косточки. Я за тех, кто не вынимает. Не только потому, что так проще. Именно косточки придают легкий миндальный аромат и горчинку настойке.

Какой ещё "дискуссионный", для кого? Не вводите в заблуждение читателей, давно доказано, что в косточках вишни содержатся вещества, из которых образуется синильная кислота. Как в принципе и в большинстве косточек других ягод и фруктов, даже в яблочных. Эти вещества распадаются при термообработке, поэтому на варенье можно с косточкой. Но в наливки и настойки - однозначно без!