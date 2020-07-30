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§ NG.kz
Свинство в карантинном режиме
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39491

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во многих странах мира в этом году введение ограничений, связанных с пандемией коронавируса, способствовало хотя бы частичному очищению окружающей среды от всякого рода загрязнений, в том числе от обычного мусора. Но только не у нас. Берега Тобола и разных замкнутых водоемов Костанайской области утопают в мусоре, будто и не было локдаунов с их ограничениями.
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§ 5555
Re: Свинство в карантинном режиме
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
133

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 30.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простой совет как бороться с такими свалками. 1) Установить контейнер 2) На дороге к пляжу установить автошлагбаум с приемником монет - вьезд х тнг. Стоимость вьезда примерно такая - с человека 10 л мусора. Контейнер обычно 1500 л. Себестоимость вывоза 1 контейнера в пределах 10 000 тнг. Соотвественно рассчитан на 150 машин. В итоге за одной машины по 67 тнг. Округлим до 100. Единственное заниматься этим должно ГКП т.к. если включать прибыль то цена станет выше и народ начнет ломиться в объезд. А 100 тнг думаю любой более менее сознательный отдаст. Только вводить это нужно с разъяснениями что по-моему и из-за чего. и контейнеры ставить на месте свалки (т.к. тропа натоптана). Можно чуть проще. Поставить шлагбаум с мротивовесом без стопора (чтобы вьехать человек должен потянуть веревку и держать. Рядом мертвозакрепленный и опломбированный металический ящик с объявлением о сборе средств на вывоз мусора и контактами ответственных лиц с указанием ФИО и должности и схемой расположения контейнеров. 100% ящик пустой не будет.
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§ Елена Пикельная
Re: Свинство в карантинном режиме
Е


(Журналисты)
Сообщений:
402

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 30.07.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Простой совет как бороться с такими свалками. 1) Установить контейнер

Наивный Вы. На Каменном озере есть контейнер. И что?
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* yudjin
Свинство в карантинном режиме
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6798

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
На Каменном озере есть контейнер. И что?

Значит не вывозится регулярно. Свинство зачастую там где или нет места, куда выбрасывать (контейнеры) в ДОСТАТОЧНОМ количестве, либо коммунальщики не регулярно их опустошают. Вижу это даже по рудненской трассе, когда один единственный бак полон доверху и вокруг.
Ну и воспитание конечно, быдлятство, потреблятство и экологический вакум в башке.
Поддержу Токаева, экологию надо преподавать в школах не как одну из тем какого-то предмета, а серьезно и отдельно. Тогда что-то и изменится...возможно...
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