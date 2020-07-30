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≡ Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров
 
 
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§ NG.kz
Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей «НГ» купили 20 пульсоксиметров
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39491

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники акция «Нужные деньги» - Антиковид перечисляют леньги для помощи врачам и пациентам. В ходе сбора средств выяснилось, что медикам не хватает не только кислородных концентраторов, но и пульсоксиметров.
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§ Vit
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9625

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они на 2-3 деления врут. Проверено лично мной. Профессиональный показывает сатурация 96%-97%. А этот автономный батареичный 99%. Конечно если показания 97. То погоды не особо играет. Но если 92-93 то это уже беда. Значит по факту 89-90. Собственно как и с электронными градустниками. Думаю все в курсе что они на 2-3 деления занижают в от личии от ртутного.
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§ Vit
Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9625

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти пульсоксиметры область должна была купить ещё весной. Все знали что ковид поражает лёгкие. Куда ушли лярды, не понятно.
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