Vit Re: Акция "Антиковид" - благодаря помощи читателей... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9625

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:48 Они на 2-3 деления врут. Проверено лично мной. Профессиональный показывает сатурация 96%-97%. А этот автономный батареичный 99%. Конечно если показания 97. То погоды не особо играет. Но если 92-93 то это уже беда. Значит по факту 89-90. Собственно как и с электронными градустниками. Думаю все в курсе что они на 2-3 деления занижают в от личии от ртутного.