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§ NG.kz
Вишневка для дам
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39491

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецепт настойки, в который входят вишня, водка и сахар, мы уже публиковали. Он очень простой, а результат неизменно достойный - рубинового цвета напиток, головокружительно ароматный. Однако гурманы иногда говорят, что жестковат. Пропорции, дескать, такие. Нашла в Сети другой рецепт, который хвалят взахлеб. Поставила. Жду результата. Можем ждать вместе. Вишни-то в этом году завались.
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§ Vit
Re: Вишневка для дам
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9625

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скидывал в "мою деревеньку" но драг чёт промолчал. Интересный рецепт нашёл в инете. Получается очень вкусно. Делается просто. Конечно это не лекарство, но очень вкусно и точно не навредит организму. .
Лимон+имбирь+мята+мед
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* yudjin
Re: Вишневка для дам
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6798

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поставила. Жду результата.

Ага, и я жду....

слева вишнёвка... ягоды по плечики, стакан сахара, литр водки и до верха воды. На 30 дней оставляем в темном месте. делаем уже года 3... ароматный и лёгкий. Нам пары банок хватает до нового урожая.
Справа вино из красной смородины. Только ягоды, сахар и вода.
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* Yorik
Re: Вишневка для дам
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
898

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 30.07.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дискуссионный вопрос, вынимать ли из вишни косточки. Я за тех, кто не вынимает. Не только потому, что так проще. Именно косточки придают легкий миндальный аромат и горчинку настойке.

Какой ещё "дискуссионный", для кого? Не вводите в заблуждение читателей, давно доказано, что в косточках вишни содержатся вещества, из которых образуется синильная кислота. Как в принципе и в большинстве косточек других ягод и фруктов, даже в яблочных. Эти вещества распадаются при термообработке, поэтому на варенье можно с косточкой. Но в наливки и настойки - однозначно без!
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* Yorik
Re: Вишневка для дам
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
898

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 30.07.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
слева вишнёвка

с косточками :-x
Евгений, дачник-профессионал должен же знать такие вещи...
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