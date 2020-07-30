5555 Re: Свинство в карантинном режиме #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 133

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:17 Простой совет как бороться с такими свалками. 1) Установить контейнер 2) На дороге к пляжу установить автошлагбаум с приемником монет - вьезд х тнг. Стоимость вьезда примерно такая - с человека 10 л мусора. Контейнер обычно 1500 л. Себестоимость вывоза 1 контейнера в пределах 10 000 тнг. Соотвественно рассчитан на 150 машин. В итоге за одной машины по 67 тнг. Округлим до 100. Единственное заниматься этим должно ГКП т.к. если включать прибыль то цена станет выше и народ начнет ломиться в объезд. А 100 тнг думаю любой более менее сознательный отдаст. Только вводить это нужно с разъяснениями что по-моему и из-за чего. и контейнеры ставить на месте свалки (т.к. тропа натоптана). Можно чуть проще. Поставить шлагбаум с мротивовесом без стопора (чтобы вьехать человек должен потянуть веревку и держать. Рядом мертвозакрепленный и опломбированный металический ящик с объявлением о сборе средств на вывоз мусора и контактами ответственных лиц с указанием ФИО и должности и схемой расположения контейнеров. 100% ящик пустой не будет.