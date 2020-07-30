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§ NG.kz
Курбан айт - есть вопрос
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39491

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ уже привык, что каждые выходные в субботу и воскресенье у нас локдаун, а вот интересно завтра 31 июля выходной, а локдауна не будет в этот пятничный день?
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§ Тимур Гафуров
Re: Курбан айт - есть вопрос
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
551

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 30.07.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"НГ" еще в понедельник, 27 июля, задала этот вопрос департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Нам ответили, что локдаун объявляют только на субботу и воскресенье. И пообещали сообщить, если будут изменения.
Пока уточнений не было.
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§ dandiv
Re: Курбан айт - есть вопрос
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
871

Регистрация:
03.12.09
Отправлено: 30.07.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо!
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