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§ NG.kz
О врачах, власти и коронавирусе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39491

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начну с двух цитат: «Я ранее говорил, что мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила» (президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, 29.06.2020 г.) и «Сейчас мы находимся на войне…» (президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, 10.07.2020 г.). Сказано: «Когда идут в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть». Жестко сказано. Сурово, честно и правдиво. Жизнь, к сожалению, подтверждает эту формулу. Житель Костаная - о том, в какую цену нам может обойтись победа над пандемией.
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§ Дантист
Re: О врачах, власти и коронавирусе
Д


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
677

Регистрация:
05.01.15
Отправлено: 30.07.20 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям как школьное сочинение прочел. Хотя с автором согласен. Особенно насчет частных медучреждений. Знакомая на "передовой" (доврачебный прием ведет) в одной из них, так не то что доплат, сократили рабочее время и соответственно заработок. А наградами отметили тех, кто и близко с больными не общался.
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§ Vit
Re: О врачах, власти и коронавирусе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9625

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перестаньте манипулировать зп медработников. У меня знакомые работают в этой сфере. Зп водителя скорой если везёт заражённого из дома или на обследование с больницы на кт. Водитель получает добавку к зп 4500 в час. Медсестра 480 000. Много это или мало, незнаю. Ну как минимум точно государство их не обидело.
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§ Сергей kst
Re: О врачах, власти и коронавирусе
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
134

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 30.07.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предадим всенародному проклятью имена:
- тех, кто без индивидуальных средств защиты отправил медработников в пламя коронавируса;
- тех, кто, подобно мародерам, в разы повышал цены на медпрепараты и средства защиты, обирая и так безденежных жителей страны;
- тех, кто вводил население страны в заблуждение блудливой статистикой;
- тех, кто в социальных сетях сеял ложь, невежество и панику;
- тех, кто гнусными словами порочил наших медицинских работников.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=733&storyid=26273

Начиная от министров,разного рода фармзаводов,ск фармаций,всяких дистрибьюторов,заканчивая владельцами аптек.
Плевали они на слова президента,видимо конечные бенефициары сидят очень высоко.
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