Сергей kst Re: О врачах, власти и коронавирусе #3 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 134

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:56 Цитата:

- тех, кто без индивидуальных средств защиты отправил медработников в пламя коронавируса;

- тех, кто, подобно мародерам, в разы повышал цены на медпрепараты и средства защиты, обирая и так безденежных жителей страны;

- тех, кто вводил население страны в заблуждение блудливой статистикой;

- тех, кто в социальных сетях сеял ложь, невежество и панику;

- тех, кто гнусными словами порочил наших медицинских работников.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=733&storyid=26273 предадим всенародному проклятью имена:- тех, кто без индивидуальных средств защиты отправил медработников в пламя коронавируса;- тех, кто, подобно мародерам, в разы повышал цены на медпрепараты и средства защиты, обирая и так безденежных жителей страны;- тех, кто вводил население страны в заблуждение блудливой статистикой;- тех, кто в социальных сетях сеял ложь, невежество и панику;- тех, кто гнусными словами порочил наших медицинских работников.Источник:

Начиная от министров,разного рода фармзаводов,ск фармаций,всяких дистрибьюторов,заканчивая владельцами аптек.

Плевали они на слова президента,видимо конечные бенефициары сидят очень высоко.