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≡ Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39484

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки.
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§ ACROS
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
819

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут два путя: или всё плохо, и очень плохо (цифры как всегда накручены и врут) или же действительно есть прогресс и решили закрепить. Мы просто традиционно ( в силу её ЛЖИВОСТИ) не верим властям.
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§ alex_60
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ты зачем Гогу в клетку запер?
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§ Козлов я
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1598

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.07.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты зачем Гогу в клетку запер?

Кеша же не Гоша. Нехай посидит, подумает. Может чего интересного придумает. 8-)
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* Горожанин_kst
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1667

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 30.07.20 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Придумает?
Что ещё наши Кеши могут придумать, кроме очередного каран@дауна или лок@тина? Им в их ёмкости для загрузки еды ничего больше не лезет.
Это ж не бюджеты пилить.

[Исправлено: Горожанин_kst, 30.07.2020 - 08:45]
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