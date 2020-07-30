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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7276

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Канадец любитель тоже. Ужель обиделся? Здесь все понемногу друг над другом прикалываются. Канадцу тоже немало перепадало. Но он и в ус не дует!

Да просто тем больше нет нормальных для обсуждения, один сплошной ковид19))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9618

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не на Макса я не обижаюсь. Он мой друг. Он мне даже уже жилплощадь выделил в Канаде. Мало кто может в костанае похвастаться недвижимостью в Канаде. А у меня она есть. Хоть и небольшая. 3+3 квадратных метра у него на огороде)) . Где то фото было на сайте. Уже не смогу найти.
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