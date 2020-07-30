NG.kz Не автобус, а баня с толкучкой N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39483

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 07:14 Сейчас везде в закрытых помещениях требуют ношения медицинских масок. И это правильно: тот, кто боится заразиться новой инфекцией или ненароком заразить других, будет придерживаться этого правила. Уважаемые санврачи, мы все понимаем, запрет на проезд в автобусах без маски тоже понимаем. Но вы сами пробовали летом в маске проехать в автобусе? Похоже, никто из вас этого «удовольствия» ни разу не испытывал, все на автомобилях передвигаетесь. Да что там в маске, в некоторых автобусах и без маски находиться больше нескольких минут невозможно!

Читать статью



