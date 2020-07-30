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§ NG.kz
Не автобус, а баня с толкучкой
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39483

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас везде в закрытых помещениях требуют ношения медицинских масок. И это правильно: тот, кто боится заразиться новой инфекцией или ненароком заразить других, будет придерживаться этого правила. Уважаемые санврачи, мы все понимаем, запрет на проезд в автобусах без маски тоже понимаем. Но вы сами пробовали летом в маске проехать в автобусе? Похоже, никто из вас этого «удовольствия» ни разу не испытывал, все на автомобилях передвигаетесь. Да что там в маске, в некоторых автобусах и без маски находиться больше нескольких минут невозможно!
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§ Victor Yang
Re: Не автобус, а баня с толкучкой
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12981

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 30.07.20 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кондиционеры в жару тоже нехорошо. При большой разнице температур очень легко заболеть.
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§ Vit
Не автобус, а баня с толкучкой
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9618

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людмила поверьте мне, поездка в маске в автобусе вам покажется раем, по сравнению с болезнью ковид. Меня выбросило на месяц из жизни, из работы. Финансовые расходы. Переживание. И т.д. И ещё не известно чем вся это моя болезнь закончится. Неопределённость финала напригает.

[Исправлено: Vit, 30.07.2020 - 06:24]
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