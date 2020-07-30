Цитата: таноми52:

Канадец любитель тоже. Ужель обиделся? Здесь все понемногу друг над другом прикалываются. Канадцу тоже немало перепадало. Но он и в ус не дует!

Да просто тем больше нет нормальных для обсуждения, один сплошной ковид19))