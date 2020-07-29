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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19702

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
значит так и есть.

А может телефонные и электро
столбы - ставить будут,
ро деревне?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А может телефонные и электро столбы - ставить будут, ро деревне?..


Да, план ГОЭЛРО, дошёл и до деревни Место.
Осталось памятник Ленину поставить,
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19702

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Осталось памятник Ленину поставить,

Помню, женщины-коллеги,дарили нам Статуэтки,
В.И.Ленина.Сейчас жалею, что не взял её,
с собой... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7391

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 29.07.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
330 тенге по нашему. У нас по сто. Красные.

жёлтых нету,да наверно в этом году и не будет уже.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19702

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ПСС В.И.Ленина, было у меня, когда
его выбросили из кабинета директора
совхоза "Чураковский". Но это я уже
не смог бы вывезти. Очень тяжёлое
оно было... :lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И ПСС В.И.Ленина, было у меня,


Драг! Ты поразил меня!
Полное собрание сочинений Ленина? (ПСС, если кто не знает).
И ты ВСЁ прочёл? :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5435

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 29.07.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И ты ВСЁ прочёл?
drakon:
не смог бы вывезти. Очень тяжёлое оно было...

:lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19702

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И ты ВСЁ прочёл? :-o

Да, нет конечно, но читал, иногда.
Когда.усился, то приходилось и
читать и конспектировать и
курсовые работы писать по Истории
КПСС. И Гос.экзамен был по ней.
Который я сдал на отлично... :lol: :oops:
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
drakon: не смог бы вывезти. Очень тяжёлое оно было..


А когда БЫЛО не читал? :-)
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
приходилось и читать и конспектировать и курсовые работы писать по Истории КПСС. И Гос.экзамен


Да ты убеждённый марксист-ленинец! Уважаю!
В наше время идейных людей нет. Нур-отановцы и им подобные это имитаторы!
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, позабавил эпизод из китайской дорамы:студент, сын миллионера, лишённый отцом карманных денег за непослушание, распродаёт на студенческой барахолке в кампусе вещи. Убеждает:"Вот с этим одеялом я не завалил ни одного экзамена". А друг ехидно так: "А как же марксизм?"
Вот такие нынче метаморфоры!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19702

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Уважаю!

Были и мы, Рысаками, когда то.
Так вроде, как то...
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