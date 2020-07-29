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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт красный цвет прям в глаза, резкий цвет
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Алекс я думал это ты себе аву замутил


а Акрос ,представляешь такую же как у меня аву поставил.

[Исправлено: alex_60, 29.07.2020 - 09:46]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я ещё не видел акроса. Понятно. Чёт в редакции значит пришло указание.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чёт красный цвет прям в глаза, резкий цвет


вот ,вот. режет.
как на корриде.
красная тряпка.
хотя там цвет красный оправдан.
В корриде кровь быка, благодаря этому, менее заметна.
красный цвет в корриде на самом деле призван не раздражать,
а успокаивать.
С ним спокойнее воспринимается убийство быка.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красный, чёрный. Контрастность.)))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4564

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бутч ушел? Грусть,печаль,тоска его хоть было иногда и не понять но он задавал некую сумбурную тональность) до встречи)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
продлили карантин еще на две недели.
всем можно выдохнуть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цены на баранов взлетели на юге.
как пишут,тушка в 20 кг на рынках стоит уже больше 50 тысяч тенге, .
На баранов потолще тяжелее и ценники.
Они начинаются от 70 тысяч тенге.
у нас тоже наверное.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
До нового года будет карантин. Совет уже сегодня надо экономить
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал сейчас по Алтынсарина. Угол Павлова.
Два дома, друг друга напротив, в тиши деревьев, отделывают пластинами как на Абая, Тарана.
Зачем их отделывают, это понятно.
Надо же долги отдавать дарителям к дню города.
А тут тихо, никто не обращает внимание.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми52
//Просто моя реплика, хоть и злорадная (признаю) Я ведь, как и Добринцофф = сообщество//

Хоть признаете.
Злорадное сообщество.
Выйдите из него, пусть он там один останется, как и был.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8964

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю кто выбыл по дороге.
Кайрат бегун пропал. Не дай бог заболел.
А то там в Америке такое.
А комментировать некому.
Кстати говорят видели в городе собкора, который в Америке. А он молчит по этому поводу. Или неверная информация.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit И надо мной прикалывается. Канадец любитель тоже.

Ужель обиделся? Здесь все понемногу друг над другом прикалываются. Канадцу тоже немало перепадало. Но он и в ус не дует! :-) ;-)

[Исправлено: таноми52, 29.07.2020 - 20:53]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Система бесконечно выбрасывает, удаётся послать сообщение только на 3-4-й раз. Не даёт редактировать!
Как таГ?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1904

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кстати говорят видели в городе собкора, который в Америке. А он молчит по этому поводу. Или неверная информация.


Наверное, в гости прехал. Не мог же он этот рай земной, край бесконечных возможностей бросить. Или затосковал?
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