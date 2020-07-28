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≡ Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39482

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В доме № 7 по ул. Мауленова после сильного дождя, прошедшего в воскресенье, 26 июля, затопило четыре квартиры на втором этаже. Сейчас этот дом ремонтируют на средства из городского бюджета по заказу отдела ЖКХ акимата Костаная.
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§ alex_60
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8963

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
пусть мне напишет, я его пойму


Напиши ему в личку, пусть пишет тебе.
За что его трут.
И все будет хорошо.
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