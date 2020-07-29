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≡ Какой приговор вынесли руководителю Центра информатизации, обвиняемому в даче взятки?
 
 
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§ NG.kz
Какой приговор вынесли руководителю Центра информатизации, обвиняемому в даче взятки?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39482

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 июля Павличенко заключил процессуальное соглашение с государственным обвинителем о полном признании вины. Прокурор просил приговорить его к штрафу в 10-кратном размере от суммы взятки. Приговор огласили сегодня.
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§ Козлов я
Re: Какой приговор вынесли руководителю Центра информатизации,...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1597

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.07.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ tolikkustanay74
Re: Какой приговор вынесли руководителю Центра информатизации,...
tolikkustanay74


(Пользователи)
Сообщений:
9

Регистрация:
18.04.20
Отправлено: 29.07.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В числе смягчающих обстоятельств судья назвал отсутствие судимости" :lol: :lol: :lol: т.е. быть законопослушным это уже особые заслуги :-) :-) :-)
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§ Сабыр
Re: Какой приговор вынесли руководителю Центра информатизации,...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
385

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь с чистой совестью уедиет на пмж в Россию. Ещё один толковый парень минус один. Зачем его скушали,кому помешал?? Кто работать будет?
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