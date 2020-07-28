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≡ Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39482

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В доме № 7 по ул. Мауленова после сильного дождя, прошедшего в воскресенье, 26 июля, затопило четыре квартиры на втором этаже. Сейчас этот дом ремонтируют на средства из городского бюджета по заказу отдела ЖКХ акимата Костаная.
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§ Змея Подколодная
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1181

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 28.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ремонт у нас не делали еще с советских времен
А кто вам должен делать ремонт? Это ваша частная собственность. Времена СССР уже прошли, еще не привыкли к новому строю и укладу жизни?
Если что-то делаем, то сами
И это правильно. Дом ваш и вы его ремонтируете. А крыша,подъезд и подвал-это общедомовое имущество.
а жильцам выделить новые квартиры

Часом не с видом на Байтерек? Или Эйфелеву башню, чего уж тут)))
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* drakon
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19697

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.07.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

а натяжные потолки прогнулись

Я вот никак, не понимаю.
В таких домах, зачем
нужны, натяжные потолки?... :lol: ;-)
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§ сайлау курманов
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3936

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 От услуг ПКСК мы отказались, потому что они только подметали у подъездов иногда, 
Надо было начинать вот с этого момента, сдается мне вы сами во всём виноваты и никто вам не поможет, кроме вас самих. Никто вам не выдаст квартиры, зря только потратите время. Единственное чему я так удивлен, какой стати кто-то вам должен что-то делать? Возможно, деликатно пообещать, но не думаю что помогут...
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§ Серый волк
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11266

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 29.07.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ремонтируют на средства из городского бюджета по заказу отдела ЖКХ акимата Костаная.

Если у вас завелись муравьи и строят муравейник, то это самый нужный в мире отдел!
Нуно чтоб эти исключительно талантливые чинушки ЖКХ акимата возглавили стройку и всё решится само собой.
Муравьи после этого жить не смогут. :-)

Ещё лучше по всей видимости они умеют избавлять бюджеты от излишков денег. Если ну совсем ничего нельзя сделать и проклятые деньги уже заваливают акунаматат! :lol: :lol: :lol:
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§ Серый волк
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11266

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 29.07.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау Курманов! Да вы просто гений!

Цитата:
сайлау курманов: От услуг ПКСК мы отказались, потому что они только подметали у подъездов иногда, Надо было начинать вот с этого момента, сдается мне вы сами во всём виноваты и никто вам не поможет, кроме вас самих. Никто вам не выдаст квартиры...


Вот теперь всё сходится!

Волшебная метла утерянная Бабой Ягой НАШЛАСЯ!

И кто бы мог подумать где!
В ПКСК была!
Они ей пару раз махали и бац квартиры появлялись, которые они раздавали всем желающим членам ПКСК!
Нет явно зря жители отказались, никто им теперь квартир не выдаст! :lol:
И самое главное где теперь ту волшебную метлу искать?

А так ведь всё хорошо складывалось! Дом на курьих ножках имелся построенный при кощее-сталине,
Гномы крышу разобрали в аккурат под единственный дождь за лето,
Отдел ЖКХ над бюджетным златом чахнет!
Не понимают жители, что в сказку попали!

Как поймут, так сразу квартиры посыпятся или пряники с неба.

Волшебники с метлой просто немного квалификацию растеряли от многолетнего простоя. :lol:
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§ abaika95
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4564

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.07.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально для старичка из Санкт Петербурга он лично просил присылать ему что у них там в городе происходит а то он не верит,думает у них там рай и ничего не пслучается) эх старость
Ты это скажи как в Саратове будешь,или Самаре или Волгограде или Твери кароче как из двух столиц выедешь уже Россию посмотреть) я тебе такой дичи могу прислать обхохчишься)

https://spb.mk.ru/incident/2019/04/18/v-dome-na-ulice-radishheva-krysha-rukhnula-v-kvartiru.html
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§ Vit
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он Питерец такой же как и москвич. Был в Дубне. Щас где нибудь в Гатчине.
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§ abaika95
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4564

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.07.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Питерец такой же как и москвич. Был в Дубне. Щас где нибудь в Гатчине./




Да нее, зачем серому врать?)) Получил работу в СПб щас дороги укладывает наверно) хотя старый какая ему работа?
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§ alex_60
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8963

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


какой ужас по этой ссылке.
это вообще что-то ....
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§ Серый волк
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11266

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 29.07.20 - 14:45
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4564

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.07.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/какой ужас по этой ссылке.это вообще что-то ../





Сарказм?)
Просто ничего ужасного не вижу.
Я после видеороликов Варламова уже такому не удивляюсь в РФ)
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§ Серый волк
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11266

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 29.07.20 - 14:48
Комментарий удален модератором.
Профайл
§ Серый волк
Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11266

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 29.07.20 - 14:53
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3936

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такого СЕРЫЙ пишет, что его бесконца удаляют, пусть мне напишет, я его пойму
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