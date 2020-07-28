|Сайлау Курманов! Да вы просто гений!
Цитата:
сайлау курманов: От услуг ПКСК мы отказались, потому что они только подметали у подъездов иногда, Надо было начинать вот с этого момента, сдается мне вы сами во всём виноваты и никто вам не поможет, кроме вас самих. Никто вам не выдаст квартиры...
Вот теперь всё сходится!
Волшебная метла утерянная Бабой Ягой НАШЛАСЯ!
И кто бы мог подумать где!
В ПКСК была!
Они ей пару раз махали и бац квартиры появлялись, которые они раздавали всем желающим членам ПКСК!
Нет явно зря жители отказались, никто им теперь квартир не выдаст!
И самое главное где теперь ту волшебную метлу искать?
А так ведь всё хорошо складывалось! Дом на курьих ножках имелся построенный при кощее-сталине,
Гномы крышу разобрали в аккурат под единственный дождь за лето,
Отдел ЖКХ над бюджетным златом чахнет!
Не понимают жители, что в сказку попали!
Как поймут, так сразу квартиры посыпятся или пряники с неба.
Волшебники с метлой просто немного квалификацию растеряли от многолетнего простоя.