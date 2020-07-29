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≡ Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
 
 
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§ NG.kz
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39482

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе.
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Акрос тебе нравится твоя новая ава?
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§ таноми52
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1897

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Акрос тебе нравится твоя новая ава?


Это не ава, это отметина редакции ;-)
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
а я знаю другой анекдот. Посеял 1 кг. Собрал потом 100.))) а акимату сказал что все на фиг сгорело. :lol:

[Исправлено: Vit, 29.07.2020 - 14:59]
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§ ACROS
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
меня выделили


Случайно, когда писал, ваш ник попался.
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§ ACROS
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
акимату сказал что все на фиг сгоре


Да я, не жадный и многие мои коллеги тоже не жадные: просят, если есть возможность, почему бы и не помочь - район один же, все друг-друга знаем, друг у друга на виду: - если с него требуют а он на окладе - где ему деньги взять, а выполнять надо.
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§ ACROS
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
твоя новая ава


Да мне без разницы: тем более и ник и фамилия на А - пойдёт.
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Осенью когда Закончется вся тема. Займи 15 лямов на год. Я порядочный чел ровно осенью отдам. Без процентов. Мне немного не хватает. Залог квартира. Но она не тянет на 15. Ну как вариант можно оформить мою покупку на тебя, что б не переживал. В личку.
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§ ACROS
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Зря ничего не буду говорить: пусть уборка пройдёт - неизвестно ещё как всё сложиться.
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если с говоримся могу тебя с вести с людьми, они тебе поля потравят в рассрочку. У них есть и техника и химия. Можем все встретится и обсудить. Как созреиш, звони.
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§ сайлау курманов
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3936

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю! Ваша жизнь только начинается!

Спасибо, но мне до пенсии ещё лет десять, нахожусь на содержании детей, не разрешают мне работать, а так хочется хотя бы оператором на заправку выйти
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§ ACROS
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
мне до пенсии ещё лет десять


53 , ещё молодой.
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§ drakon
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19697

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Нынче я на заслуженный отдых пошел,

Заслуженный отдых - это пенсия.
Так Я - думаю... :-( ;-)
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§ drakon
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19697

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а так хочется хотя бы оператором на заправку выйти

Бензин, Ослиной мочой - разбавлять?... :lol: ;-)
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§ ACROS
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ослиной мочой


У нас и ослов то нет: КРС и лошади.
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§ ACROS
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
818

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Как созреиш, звони.


ок
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