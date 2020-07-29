Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39482

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки.
Читать новость
§ Козлов я
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1597

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
§ Vit
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Загруженность стационаров упала на 43 процента, в том числе реанимационных палат – на 27 

Верю. Молодцы. Знают как статистику выровнить. Теперь же в больницу ложат только тяжёлых, а остальные дома лечитесь.
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3935

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больных меньше становится, хвала небесам!
Профайл Посетить вебсайт
§ Vit
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Я теперь понял почему тебя постояно наказывали проверками в магазе. Ты наивный и добрый. Но этого не надо стыдится. Человек таким и должен быть.
Профайл
§ alex_60
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8957

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не позавидуешь молодоженам и их родителям.
в этом году.
да и всей околосвадебной индустрии.
Профайл
§ Горожанин_kst
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1666

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 29.07.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щёл второй год как они сидели на двухнедельном карантине...
Профайл
§ Горожанин_kst
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1666

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 29.07.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, "добрый" президент разрешит кому-то ещё, помимо нынешних "счастливцев", на хлеб с заваркой заработать?! Или опять пообещает выдать на воду с сухарями?
Это ж уже даже не смешно! Жить людям как?!
Сколько уже говорить, что чинушам надо выработать нормы безопасности, и строго спрашивать за их соблюдение, а не держать всех под замком до голодной смерти.
Профайл
§ alex_60
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8957

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в этот раз подстригся покороче, на всякий случай.
чтобы месяца на два хватило.
Профайл
§ alex_60
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8957

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит границы до середины августа также на замке.
для передвижения простого люда.
Профайл
§ Горожанин_kst
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1666

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 29.07.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Какая там середина августа?! Дай Бог, чтоб к весне следующей хоть что-то открылось!
Профайл
§ Vit
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Мои прогнозы до нового года.)) щас осенью всех якобы выздоровших, таких как я. Попрем опять в больницу.
Профайл
* ACROS
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
814

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Попрем опять в больницу.


Ну наверное: у вас антитела выработались. Повторный легче будет переноситься.
Профайл
§ Vit
Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9616

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Не переживай. Выживу.)
Профайл
* ACROS
Re: Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
814

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
их родителям.


Зато сколько денег сэкономили: чем поить и кормить кучу народа, пусть лучше на эти деньги молодые купят себе мебель, одежду или на свадебное путешествие.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 2
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 544.04 Ko | Raw HTML: 81.6 Ko -