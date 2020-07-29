Горожанин_kst Токаев поручил продлить карантин в Казахстане #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1666

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:14 Интересно, "добрый" президент разрешит кому-то ещё, помимо нынешних "счастливцев", на хлеб с заваркой заработать?! Или опять пообещает выдать на воду с сухарями?

Это ж уже даже не смешно! Жить людям как?!

Сколько уже говорить, что чинушам надо выработать нормы безопасности, и строго спрашивать за их соблюдение, а не держать всех под замком до голодной смерти.