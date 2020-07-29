Цитата: Vit:

акимату сказал что все на фиг сгоре



Да я, не жадный и многие мои коллеги тоже не жадные: просят, если есть возможность, почему бы и не помочь - район один же, все друг-друга знаем, друг у друга на виду: - если с него требуют а он на окладе - где ему деньги взять, а выполнять надо.