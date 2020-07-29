ACROS Re: Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в... #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 813

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:33 Цитата://это то, чего необходимо добиваться всем гражданам.//

"" Для чего добиваться; и от того что узнаете "точное" количество погибших, вам станет легче жить - ?? "" - это не мои слова,( я такое не скажу ), это пара умников-наших коллег-форумчанов, примерно так меня третировали ( снова скажут, что это слово мне незнакомо)- то ли из-за своего аульного снобизма, то ли из-за возрастного нигилизма или климакса- я так и не понял.Оказывается, не я один неравнодушный: - нашему полку прибыло.