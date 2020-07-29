/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в Костанайской области?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39482

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учитывая, что местные СМИ неоднократно сообщали о новых жертвах коронавируса, жители региона воспринимали официальную статистику смертности скептически. Поэтому "НГ" решила воспользоваться альтернативным источником информации.
Читать новость
§ alex_60
Re: Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8957

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
непонятно,как этот сайт, собирая информацию
на уровне сообщений, может претендовать
на реальное отражение
картины о погибших.
Профайл
* ACROS
Re: Сколько человек умерло от Covid-19 и ковидной пневмонии в...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
813

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://это то, чего необходимо добиваться всем гражданам.//
"" Для чего добиваться; и от того что узнаете "точное" количество погибших, вам станет легче жить - ?? "" - это не мои слова,( я такое не скажу ), это пара умников-наших коллег-форумчанов, примерно так меня третировали ( снова скажут, что это слово мне незнакомо)- то ли из-за своего аульного снобизма, то ли из-за возрастного нигилизма или климакса- я так и не понял.Оказывается, не я один неравнодушный: - нашему полку прибыло.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Vit, таноми52, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 3
Всего: 73

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 544.13 Ko | Raw HTML: 48.83 Ko -