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≡ Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39480

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе.
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9612

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Акрос тебе нравится твоя новая ава?
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* таноми52
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1897

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Акрос тебе нравится твоя новая ава?


Это не ава, это отметина редакции ;-)
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