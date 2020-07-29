ACROS Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе #1 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 807

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:04 А, бюджет выдержит: цены на нефть, газ упали; малому и среднему бизнесу разрешили не платить соц. и подоходный налоги; пол.страны не работает ??ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН? За счёт чего и кого будет пополняться казна?



Что то и популисты везде повыскакивали: Сейпульник с ГНПФ - предложил забрать 10% на лечение короны;, этот с ФСМС - тоже с барского плеча предолжил оплатить коронавирусную реабилитацию; теперь и депутат забрежил фонтаном идеи: выплатить за счёт государство ВСЕМ по 42 500. У кого ещё халявная идея есть?



[Исправлено: ACROS, 29.07.2020 - 10:05]