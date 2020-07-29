Цитата: Vit:

Сегодня одних, завтра меня, это нарушение правил)мы должны отстаивать свои права.



Тут соглашусь: должны. Я вот просила редакцию защитить моё право на цитирование под моим ником. Однако, ей плевать! Она считает, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих! И чего ж мы после этого от неё хотим?

А меня никто не поддержал,кроме Дракона. Так что ты прав:"Сегодня меня, завтра тебя"