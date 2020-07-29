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≡ Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39480

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе.
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§ ACROS
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
807

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, бюджет выдержит: цены на нефть, газ упали; малому и среднему бизнесу разрешили не платить соц. и подоходный налоги; пол.страны не работает ??ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН? За счёт чего и кого будет пополняться казна?

Что то и популисты везде повыскакивали: Сейпульник с ГНПФ - предложил забрать 10% на лечение короны;, этот с ФСМС - тоже с барского плеча предолжил оплатить коронавирусную реабилитацию; теперь и депутат забрежил фонтаном идеи: выплатить за счёт государство ВСЕМ по 42 500. У кого ещё халявная идея есть?

[Исправлено: ACROS, 29.07.2020 - 10:05]
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9612

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вас немного обдерут) зерно не все же сгорело? Щас государство на вас смотрит.)
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§ сайлау курманов
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3933

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они рожженнице не могут дать нормально посидеть с ребенком, а вы хотите чтоб всех бездельников одарить
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§ alex_60
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8955

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
этот с ФСМС - тоже с барского плеча предолжил оплатить коронавирусную реабилитацию;


почему с барского.
все по закону.
С 2020 года медицинская реабилитация и восстановительное лечение входит в пакет ОСМС, то есть покрывается за счет медицинского страхования.
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* drakon
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19695

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель правления Союза промышленников и предпринимателей El Tiregi Нуржан Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низким доходом на постоянной основе.


Правильно - предложил.Социальное государство,
которым оно себя - назвало, должно - платить
всем бедным людям - социал... :lol: :oops: ;-)
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* drakon
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19695

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.07.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а вы хотите чтоб всех бездельников одарить


Сайлау, завтра эти Бездедьники, придут
к тебе, Водку - покупать. Принесут
тебе - прибыль... :lol: :oops:
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9612

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сайлау больше водкой и пивом не торгует. У него не получается нормально.
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§ alex_60
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8955

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Принесут тебе - прибыль..


и участковому перепадет.
он купит детям конфет.
продавец конфет тоже получит прибыль.
сколько людей будут счастливы.
так что идея неплохая.
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§ сайлау курманов
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3933

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынче я на заслуженный отдых пошел, не язьвите в мою сторону, послал я вас всех туда, откуда вы родом
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§ Vit
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9612

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Зря психуешь. Тем более грубишь. Уважение тебе что делишься своими проблемами. Я вот тоже делюсь. И надо мной прикалывается. Канадец любитель тоже.
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* таноми52
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1896

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Нынче я на заслуженный отдых пошел,


На пенсию?
Поздравляю! Ваша жизнь только начинается!
:-)
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§ ACROS
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
807

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Первые посевы подпалило и хорошо. ОНИ и НИКОГДА не отворачивались.Всегда рука ДАЮЩЕГО найдёт тебя.

сайлау курманов:
откуда вы родом

Мы все ОТТУДА и вы ТОЖЕ, даже таноми и коллектив НГ оттуда же.

Vit:
надо мной прикалывается


Юмор и подъё..а ещё никому не помешала - отрезвляет всегда.
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* таноми52
Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге казахстанцам с низкими доходами на постоянной основе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1896

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Мы все ОТТУДА и вы ТОЖЕ, даже таноми и


Даже Таноми? ACROS, Вы почему меня выделили? Разве я рьяный оппозиционер или оппортунист?
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§ ACROS
Re: Депутат Альтаев предложил выплачивать 42 500 тенге...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
807

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 29.07.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сколько людей будут счастливы


Это как анекдот или притча про проститутку которая заработала 100 $ у дальнебойщика и эти баксы обошли всю деревню и все друг с другом расчитались и всем были довольны.
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