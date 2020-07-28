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| alex_60
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Ваши вопросы редакции и сообществу
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a
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8953
Регистрация: 24.05.18
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|Отправлено: 29.07.20 - 14:31
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|Rexyn:
Новый дизайн форума. У тех, у кого не установлена аватарка теперь будет первая буква ника
тут уже сказали, не я, глаза режет цвет и размеры буквы.
и одинаковые аватары,у нескольких форумчан, "А" уже не только у меня,
раньше такое даже запрещали.
мы же зарегистрированные, разные люди,не гости и не анонимы,
а у нас одинаковые халаты.
[Исправлено: alex_60, 29.07.2020 - 14:33]
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