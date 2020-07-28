alex_60 Ваши вопросы редакции и сообществу #2998 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8953

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:31 Rexyn:

Новый дизайн форума. У тех, у кого не установлена аватарка теперь будет первая буква ника



тут уже сказали, не я, глаза режет цвет и размеры буквы.

и одинаковые аватары,у нескольких форумчан, "А" уже не только у меня,

раньше такое даже запрещали.

мы же зарегистрированные, разные люди,не гости и не анонимы,

а у нас одинаковые халаты.



[Исправлено: alex_60, 29.07.2020 - 14:33]