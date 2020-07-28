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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8953

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф:

Я тебя спрашивал о чем то?
Зачем ты это здесь пишешь?
Ты редакция?
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Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу
Г
Отправлено: 28.07.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На всякий случай и здесь напомню что сегодня 28.07, а 3х-месячный срок вышел вчера. Если вдруг моя просьба позабылась, то напоминаю. :-)

§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9608

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch: Я сто раз себя удалял. Звонил. Мне прямым текстом сказали, не хочешь, не пиши. А ваще тебя приятно читатать. Не уходи. Так что им не напинай.
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§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7390

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 29.07.20 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60:
Я тебя спрашивал о чем то? Зачем ты это здесь пишешь?
Ты написал в рубрику"Вопросы редакции и сообществу"
alex_60:
Ты редакция?
Нет я сообщество
;-)
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§ сайлау курманов
Ваши вопросы редакции и сообществу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3932

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном о акциям комбината начислили совсем мало, люди пишут гневные посты в соцсетях, не мешало бы осветить данную проблему
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
227

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 29.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60:
Вопрос. Что за аватара у меня вылезла. Большая буква А. Аватару я не вставлял, в профиле у меня аватары нет. Прошу удалить.

Новый дизайн форума. У тех, у кого не установлена аватарка теперь будет первая буква ника. Индивидуальнцю аватарку по прежнему можно поставить в личном кабинете.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9608

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Rexyn: Не очень новый дизайн. Начинаешь путать Алекса с акросом. Тогда цвет что ли поменять. Синий, зелёный. Жёлтый сделать.
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8953

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.07.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Rexyn:
Новый дизайн форума. У тех, у кого не установлена аватарка теперь будет первая буква ника

тут уже сказали, не я, глаза режет цвет и размеры буквы.
и одинаковые аватары,у нескольких форумчан, "А" уже не только у меня,
раньше такое даже запрещали.
мы же зарегистрированные, разные люди,не гости и не анонимы,
а у нас одинаковые халаты.

[Исправлено: alex_60, 29.07.2020 - 14:33]
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