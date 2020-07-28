Серый волк Крышу сняли, а тут - ливень. Ремонт двухэтажки привел к потопу в ее квартирах в Костанае #5





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 14:09 Сайлау Курманов! Да вы просто гений!



сайлау курманов: От услуг ПКСК мы отказались, потому что они только подметали у подъездов иногда, Надо было начинать вот с этого момента, сдается мне вы сами во всём виноваты и никто вам не поможет, кроме вас самих. Никто вам не выдаст квартиры...



Вот теперь всё сходится!



Волшебная метла утерянная Бабой Ягой НАШЛАСЯ!



И кто бы мог подумать где!

В ПКСК была!

Они ей пару раз махали и бац квартиры появлялись, которые они раздавали всем желающим членам ПКСК!

Нет явно зря жители отказались, никто им теперь квартир не выдаст!

И самое главное где теперь ту волшебную метлу искать?



А так ведь всё хорошо складывалось! Дом на курьих ножках имелся построенный при кощее-сталине,

Гномы крышу разобрали в аккурат под единственный дождь за лето,

Отдел ЖКХ над бюджетным златом чахнет!

Не понимают жители, что в сказку попали!



Как поймут, так сразу квартиры посыпятся или пряники с неба.



Волшебники с метлой просто немного квалификацию растеряли от многолетнего простоя.