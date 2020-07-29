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≡  «Подкупал коллег, чтоб докладывали...». По делу об убийстве экс-чиновником своей жены допросили родственников погибшей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Подкупал коллег, чтоб докладывали...». По делу об убийстве экс-чиновником своей жены допросили родственников погибшей
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39479

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.07.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении Айдына АБДИНА, который обвиняется в убийстве своей гражданской жены Кымбат Ибраевой, продолжили рассматривать в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
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§ Lex
Re: «Подкупал коллег, чтоб докладывали...». По делу об убийстве...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
470

Регистрация:
22.06.15
Отправлено: 29.07.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, подкорректируйте орфографию: "нанес ей 40 ударов кухоннм ножом". и что с буквой "ё", нет её на клавиатуре? :lol:
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