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| yudjin
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Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
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(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6796
Регистрация: 19.07.08
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|Отправлено: 28.07.20 - 17:05
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|- Целевое назначение лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», - использование его для маломобильных групп населения
опять совершенно отсутствует логика... Маломобильным людям нужно как можно меньше препятствий, а у нас городят ступени, бордюры, заборы.
Лифты, установленные в надземном пешеходном переходе в районе набережной по ул. Гашека, находятся в рабочем состоянии. Также сообщаем, что с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека.
Ну зачем же так нагло врать. Закрыты они там были и в прошлом году и два года назад. Лично проверял.
Они-то может и рабочие, но не доступные!
Ведь судя по тому, что к лифту на стороне города даже элементарно не сделали цивилизованного подхода из брусчатки или асфальта:
А по сему такая "забота" смахивает просто на издевательство и освоение.
Пока на своей шкуре не прочувствуют такие никчемные изобретения, то ничего не поменяется.
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