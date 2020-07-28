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≡ Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39479

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.07.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У обоих надземных переходов, один из которых сдан в эксплуатацию в 2017 году на ул. Гашека, а второй - в середине 2020 года в районе ТРЦ "Kostanay Plaza”, не работают лифты. Их пешеходная часть тоже не пользуются особой популярностью.
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* abaika95
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4563

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На плазе если зебру убрать то начнут по переходу ходить,когда в плазе киновечер или звёзды приезжают пол города там ошивается, ехать невозможно

А вот на кжби непонятно для кого ставили пешеход в тупике?)
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§ alex_60
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8953

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95:
пол города там ошивается,

ну ты загнул.
полгорода , 120 тысяч ?
и чего они там ошиваются?
расскажи ка нам про сахалин.

[Исправлено: alex_60, 28.07.2020 - 15:52]
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* abaika95
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4563

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.07.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ну ты загнул.полгорода , 120 тысяч ?/


Дааа,лично считал+/- 1000



Цитата-/и чего они там ошиваются?/

Плаза
Красиво
Модно
молодежно



Цитата-/расскажи ка нам про сахалин./

Остров
Раньше половина японцам принадлежала
Но отбили,отбили
Пиво говорят вкусное там)
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§ Vit
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9608

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 28.07.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кукушка. 5. Тема.
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§ alex_60
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8953

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.07.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95:
Плаза Красиво Модно молодежно

пустого места много.
но 120 тысяч все равно не влезет

[Исправлено: alex_60, 28.07.2020 - 16:15]
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§ юля елиссева
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1642

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 28.07.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне, что лифты отключили, потому что наши граждане стали их использовать как туалетные кабинки
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§ yudjin
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6796

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Толку от этого перехода столько же, сколько было бы, если его поставят в голой степи!
А нашим чиновникам сколько не с...ы в глаза, всё божья роса.
У них же в приоритете освоение бабла, а не забота о жителях.

По другому и не скажешь. Был я в отпуске, поехал посмотреть на это "чудо" света. Вышел на остановке...Думаю пойду проверю чудо чудное...
Но усё, остановка закончилась!

Что мешало сделать дорожку к этому переходу?
Надо либо возвращаться назад, чтобы спуститься к тротуару, либо перейти по зебре, либо вот так ...перепрыгнуть по полевой арык и идти к переходу:

Вот народ и выбирает зебру.
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§ yudjin
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6796

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.07.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Целевое назначение лифтов, установленных в надземном пешеходном переходе в районе ТРЦ «Kostanay Plaza», - использование его для маломобильных групп населения
опять совершенно отсутствует логика... Маломобильным людям нужно как можно меньше препятствий, а у нас городят ступени, бордюры, заборы.



Лифты, установленные в надземном пешеходном переходе в районе набережной по ул. Гашека, находятся в рабочем состоянии. Также сообщаем, что с введением карантина уменьшилась количество пешеходов в связи, с чем было принято решение о закрытии лифтов на набережной по ул. Гашека.
Ну зачем же так нагло врать. Закрыты они там были и в прошлом году и два года назад. Лично проверял.
Они-то может и рабочие, но не доступные!
Ведь судя по тому, что к лифту на стороне города даже элементарно не сделали цивилизованного подхода из брусчатки или асфальта:




А по сему такая "забота" смахивает просто на издевательство и освоение.
Пока на своей шкуре не прочувствуют такие никчемные изобретения, то ничего не поменяется.
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§ URAL73
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
U


(Пользователи)
Сообщений:
10

Регистрация:
07.03.20
Отправлено: 28.07.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абсолютно безпомощное руководство. деньги сто пудов украли. понты одни. короче.
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§ Артем Марусич
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
187

Регистрация:
27.04.18
Отправлено: 28.07.20 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем думать перед тем как строить или тратить деньги? Назначают то не за опыт и знания, а за лояльность. Красьмойстрой заборы, пилибели деревья - на твой срок хватит.
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§ Сергей_я
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3003

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 28.07.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
URAL73:
абсолютно безпомощное руководство. деньги сто пудов украли. понты одни. короче.
да, только когда крали не превысили бюджет. А вот в Рудном видать превысили с колесом. Такие вот дела. А вообще после ЛРТ все эти суммы чуть ли не копеечные.
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§ сайлау курманов
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3932

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.07.20 - 07:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там место лифтов и ступенек , надо было эскалатор разместить, тротуары проложить. Был я на плазме, не сказать что машин много, по зебре прошлись
.
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§ Серый волк
Re: Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11262

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 29.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой дичи я ещё не видел!
Интересно где находится головной мозг у заказчиков этого безумия?
И в догонку пока не совсем очевидное.
В городе кОстанае (к сведению приезжих чиновников) иногда случается зима.
Бывает такая, белая, пушистая! (как зверёк песец).
Приходит в гости на 8 месяцев в году в отличии от южных чумкентов.
Сколько нужно иметь мозга, чтоб построить южный вариант с открытыми лестницами в городе, в котором больше половины года лежит снег?


Хотя возможно корреспонденты абсолютно неправильно поняли чиновников. Это не переход.
:-)
Совсем не переход!
:-)
Это зимняя горка для катания. Её зальют, когда Колотун бабай с Дедом Морозом плясать будет, и лифт обязательно пустят к НГ :lol: :lol:
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* abaika95
Карантин «вырубил» лифты? - Почему надземные переходы не работают так, как должны, объяснили в отделе ЖКХ Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4563

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.07.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Такой дичи я ещё не видел!/



А что в СПб ещё не всё закаулки облазил? По окраинам не ходил? Кроме Москвы и Питера по России ездил?) Не все помойки посмотрел чтобы своих чинуш потыкать туда?) Аа ну да извините, там то опасно, там быстро рот заткнут, с работы уволят и вышлют мигранта из страны)) будут им ещё приезжие указывать)

[Исправлено: abaika95, 29.07.2020 - 14:19]
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